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Розкішний гол екс-гравця Ліверпуля позбавив Манчестер Сіті перемоги – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2

17:04 893 Читать на русском
Розкішний гол екс-гравця Ліверпуля позбавив Манчестер Сіті перемоги – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2
Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті на виїзді не зміг переграти Ньюкасл в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку.

25’ Джетро Віллемс
88’ Джонджо Шелві
 
Рахім Стерлінг 22’
Кевін де Брюйне 82’
22’ Рахім Стерлінг
25’ Джетро Віллемс
82’ Кевін де Брюйне
88’ Джонджо Шелві

Гостям потрібно було перемагати, щоб підтвердити свої чемпіонські амбіції. "Містяни" двічі виходили вперед завдяки голам Стерлінга та Де Брюйне, але "сороки" кожного разу швидко відновлювали рівновагу стараннями Віллемса та Шелві.

Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки у поєдинку з Ньюкаслом: 14-й тур АПЛ, матчі суботи

Після звітного поєдинку Манчестер Сіті набрав 29 очок. Ньюкасл закріпився в середині турнірної таблиці АПЛ.

Ліверпуль, який свій матч 14-го туру проведе пізніше, має шанс збільшити відрив до 11-и очок. Цікаво, що позбавив Ман Сіті перемоги постріл колишнього гравця "червоних" Джонджо Шелві.

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