Розкішний гол Дибали і крах екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Рома – Фіорентина – 2:0
10:22 - Читать на русском
Рома обіграла Фіорентину в рамках 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
40’ Пауло Дибала
82’ Пауло Дибала
Додо 24’
24’ Додо
40’ Пауло Дибала
82’ Пауло Дибала
Пауло Дибала успішно "відпочив" у Катарі, ставши чемпіоном світу, а тепер тягне на своїх плечах Рому. Два матчі поспіль "вовки" виграли завдяки голам 29-річного аргентинця. Проти Фіорентини він оформив дубль після асистів Абрахама. Особливої уваги заслуговує перший м'яч.
Дибала дублем приніс Ромі перемогу над Фіорентиною – ефектний гол чемпіона світу, вилучення екс-зірки Шахтаря
Можливо, Фіорентина й мала надії шокувати фаворита, але вже в середині першого тайму всі плани зруйнував Додо. Колишній захисник Шахтаря примудрився отримати два попередження та залишив "фіалок" у меншості.
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