Рома обіграла Фіорентину в рамках 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Пауло Дибала успішно "відпочив" у Катарі, ставши чемпіоном світу, а тепер тягне на своїх плечах Рому. Два матчі поспіль "вовки" виграли завдяки голам 29-річного аргентинця. Проти Фіорентини він оформив дубль після асистів Абрахама. Особливої уваги заслуговує перший м'яч.

Дибала дублем приніс Ромі перемогу над Фіорентиною – ефектний гол чемпіона світу, вилучення екс-зірки Шахтаря

Можливо, Фіорентина й мала надії шокувати фаворита, але вже в середині першого тайму всі плани зруйнував Додо. Колишній захисник Шахтаря примудрився отримати два попередження та залишив "фіалок" у меншості.