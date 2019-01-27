Розкішний гол Ді Франко у відеоогляді матчу Карпати – Ружомберок – 1:2

Карпати поступились Ружомбероку у товариському матчі (1:2) дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариський матч

Карпати – Ружомберок – 1:2

Голи: Ді Франко – Мустеданагіч, 49, Бренкус, 77

Карпати поступились Ружомбероку в контрольному матчі

У першому таймі команди не активно атакували, фактично перший напівмомент завершився голом Карпат. Ді Франко прийняв м’яч перед штрафним майданчиком суперника та зльоту пробив у верхній кут воріт Ружомбероку.

Щоправда, у другому таймі "зелені леви" пропустили двічі. Як підсумок – поразка 1:2 у другому матчі на перших турецьких зборах.