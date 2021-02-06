На 31 хвилині Барелла відкрив рахунок розкішним обвідним ударом з-за меж карного майданчика. Хандановічу довелося здійснити героїчний порятунок, щоб вберегти свої ворота. Голкіпер Інтера перевів у поперечину гармату Бонавентури, а потім впорався і з добиванням Бірагі.

Інтер впевнено переміг Фіорентину й очолив турнірну таблицю Серії А

Після перерви Перішіч остаточно заспокоїв Фіорентину. Хорват отримав м'яч на порожні ворота після фірмового флангового прориву Хакімі. 0:2 – Інтер впевнено переміг і принаймні на дві доби забрав у Мілана звання лідера Серії А.