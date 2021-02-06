Розкішний гол Барелли і подвійний суперсейв Хандановіча у відеоогляді матчу Фіорентина – Інтер – 0:2
10:29 - Читать на русском
Фіорентина програла Інтеру в 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Ніколо Барелла 31’
Іван Перішіч 52’
31’ Ніколо Барелла
52’ Іван Перішіч
На 31 хвилині Барелла відкрив рахунок розкішним обвідним ударом з-за меж карного майданчика. Хандановічу довелося здійснити героїчний порятунок, щоб вберегти свої ворота. Голкіпер Інтера перевів у поперечину гармату Бонавентури, а потім впорався і з добиванням Бірагі.
Інтер впевнено переміг Фіорентину й очолив турнірну таблицю Серії А
Після перерви Перішіч остаточно заспокоїв Фіорентину. Хорват отримав м'яч на порожні ворота після фірмового флангового прориву Хакімі. 0:2 – Інтер впевнено переміг і принаймні на дві доби забрав у Мілана звання лідера Серії А.
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