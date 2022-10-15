Чемпіонат ОАЕ, 6 тур

Аль-Айн – Аль-Вахда – 2:3

Голи: Рахімі, 13, 57 – А. Сілва, 43, Ж. Педру, 45, Барман, 47 (аг)

Після посереднього старту команда Реброва виграла 2 матчі поспіль і підібралася до групи лідерів. У гості приїхала Аль-Вахда, яка також виграла 2 попередні тури.

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Андрій Ярмоленко вже звично вийшов у старті і взяв участь у першій гольовій атаці Аль-Айна. Українець віддав партнеру у правий фланг, звідки пішла подача під чітке завершення від Суф'яна Рахімі. Господарі довго тримали перевагу, але розвалились перед самим відпочинком. Переможець Євро-2016 Адріен Сілва зрівняв рахунок, а Жоау Педру взагалі вивів Аль-Вахду вперед.

Ребров у перерві не зміг достукатися до підопічних, які відразу пропустили після повернення на поле. Барман курйозно замкнув простріл у власні ворота. Надію Аль-Айну повернув той-таки Рахмані. Ярмоленко розкішною передачею на 40 метрів знайшов Суф'яна – марокканець першим дотиком обробив м'яч, а другим з льоту вліпив у ворота.

المباراة تشتعل بهدف العين الثاني..

خروج خاطئ من الشامسي واستغلال رائع من المتألق سفيان رحيمي #العين_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/wrtDddkno2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2022

Аль-Вахда зберегла перемогу, наздогнавши Аль-Айн у турнірній таблиці (по 10 очок). Відставання команди Реброва від лідера (Аль-Шарджі) може зрости до 6 пунктів.

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