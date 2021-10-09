Словенія не залишила живого місця на Мальті у 7-му турі кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі.

Мальта – Словенія – 0:4

Голи: Ілічіч, 27, 60, Шпорар, 50, Шешко, 67

"Хлопці" без проблем розгромили господарів, забивши 4 м'ячі без відповіді. Але другий і третій голи були по-справжньому красивими. Спершу Санді Ловріч п'ятою в один дотик скинув Шпорару, а той влучно пробив.

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Вже за 10 хвилин у штрафному Мальти з м'ячем зустрівся Йосіп Ілічіч. Одноклубник Маліновського легко прибрав опонентів та чудово пробив у дальній кут. Словенія набрала 10 очок і піднялась на третє місце у групі H, Мальта з 4-ма заліковими балами залишилась передостанньою.