Динамо на виїзді здолало Рух у матчі 22-го туру УПЛ сезону 2024/25, який відбувся 29 березня 2025 року. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо став заключним у суботній частині 22-го туру. Кияни відразу взяли під контроль гру, а перший гол на 11-й хвилині став результатом швидкої атаки та класного розрізного пасу Буяльського на Ваната, який вивів віч-на-віч Ваната. Владислав легко відкрив рахунок у матчі.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам

У середині першого тайму Динамо подвоїло свою перевагу: після комбінації з участю Ярмоленка та Шапаренка Буяльський забив красивим ударом в падінні. У другій половині Динамо вийшло в економ-режим, намагаючись уникнути травм напередодні Кубка України. Рух, який намагався більше атакувати, так і не зміг скоротити відставання.

Кияни перемогли 2:0 та мають в своєму активі вже 54 бали, випереджаючи другу Олександрію на 4 бали, а Шахтар, який має гру в запасі – на 10.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам