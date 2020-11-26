Аякс спокійно розібрався з данським Мітьюлландом в 4 турі ЛЧ 2020/21. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Ліга чемпіонів, 4 тур

Група D

Аякс – Мітьюлланд – 3:1

Голи: Гравенберх, 47, Мазрауї, 49, Нерес, 66 – Мабіль, 81 (пен)

Вилучення: Святченко, 90+1 (М)

Перший тайм поєдинку на Амстердам-Арені завершився без голів, а одразу по перерві господарі забили – розкішний удар під поперечину вдався Раяну Гравенберху. Тут же Мазрауї подвоїв перевагу Аякса, завершивши стрімку атаку.

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Давід Нерес красивим дальнім ударом зробив рахунок 3:0. Данців вистачило лише на гол престижу – Мабіль реалізував пенальті. Вже у компенсований час Мітьюлланд залишився вдесятьох – Ерік Святченко отримав червону картку. Тепер захисник українського походження пропустить поєдинок наступного туру проти Аталанти.

Аякс набрав 7 балів та посідає друге місце квартету. Мітьюлланд все ще не набрав жодного очка – як наслідок, остання позиція.

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