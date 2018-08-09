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Розкішна дружина Дані Алвеса в сексуальному стилі займається прасуванням – відверті фото та відео

18:40 468 Читать на русском
Розкішна дружина Дані Алвеса в сексуальному стилі займається прасуванням – відверті фото та відео
Джоана Санс

Джоана Санс – топ-модель, ангел Victoria Secret і дружина захисника ПСЖ Дані Алвеса.

Сексуальна брюнетка народилася на Канарських островах і мріяла стати психологом, поки у 17 років не потрапила на подіум на Тижні моди в Мадриді.

В Іспанії вона зустріла своє кохання – у той час Дані Алвес грав за Барселону, і красуня, яка впродовж багатьох років вболівала за Реал, пішла на кардинальний крок заради чоловіка і стала затятою фанаткою каталонського клубу.

Окрім футболу і моди Джоана захоплюється музикою і танцями, що й демонструє у своїх свіжих роликах в соціальній мережі Інстаграм.

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Cleaning day like @jlo part I

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

Cleaning day like @jlo part II

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

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Теги
Дружини футболістів Фанатки Дані Алвес Дані Алвес Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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