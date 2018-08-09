Розкішна дружина Дані Алвеса в сексуальному стилі займається прасуванням – відверті фото та відео

Джоана Санс – топ-модель, ангел Victoria Secret і дружина захисника ПСЖ Дані Алвеса.

Сексуальна брюнетка народилася на Канарських островах і мріяла стати психологом, поки у 17 років не потрапила на подіум на Тижні моди в Мадриді.

В Іспанії вона зустріла своє кохання – у той час Дані Алвес грав за Барселону, і красуня, яка впродовж багатьох років вболівала за Реал, пішла на кардинальний крок заради чоловіка і стала затятою фанаткою каталонського клубу.

Окрім футболу і моди Джоана захоплюється музикою і танцями, що й демонструє у своїх свіжих роликах в соціальній мережі Інстаграм.

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