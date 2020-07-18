Розкішна бісіклета, курйозний автогол і два грубі вилучення у відеоогляді матчу Норвіч – Бернлі – 0:2

Італія — 18 лип 11702
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Верона – Аталанта: Маліновський награв на провал, Гасперіні бив учень, а екс-зірка Динамо перевершив українця
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Арсенал вийшов у фінал Кубка Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – Обамеянг оформив дубльУкраїна — 18 лип 583
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Бутко зізнався, що перехворів на коронавірусСвіт — 18 лип 337
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Ювентус ризикує втратити Роналду через нового тренера – Саррі висить на волосині, а легенда туринців може стати катомІталія — 18 лип 2081
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Григорій Суркіс спілкувався зі Скрипником щодо можливої співпраці після матчу Динамо та Зорі, – ЗМІУкраїна — 18 лип 16723