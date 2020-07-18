Розкішна бісіклета, курйозний автогол і два грубі вилучення у відеоогляді матчу Норвіч – Бернлі – 0:2

Норвіч продовжив свою жахливу серію поразкою від Бернлі (0:2). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Господарі самі вигадали собі проблеми двома безглуздими вилученнями в першому таймі. Буендія вдарив Вествуда ліктем по голові, а Дрміч стрибком двома ногами вперед ледь не покалічив Пітерса.

Норвіч у матчі із двома вилученнями поступився Бернлі

Бернлі встиг скористатися подарунками ще в першому таймі – Вуд красивим ударом через себе відкрив рахунок. Після перерви ганьба Норвіча продовжилася. Центрбек "канарок" Годфрі незграбно зрізав м'яч у власні ворота, оформивши підсумкові 0:2.