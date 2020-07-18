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Розкішна бісіклета, курйозний автогол і два грубі вилучення у відеоогляді матчу Норвіч – Бернлі – 0:2

18 липня 22:57 - Читать на русском
Розкішна бісіклета, курйозний автогол і два грубі вилучення у відеоогляді матчу Норвіч – Бернлі – 0:2
Норвіч – Бернлі – 0:2 – відеоогляд матчу

Норвіч продовжив свою жахливу серію поразкою від Бернлі (0:2). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

36’ Еміліано Буендіа
45+3’ Йосіп Дрміч
 
Кріс Вуд 45+5’
Бен Годфрі 81’
36’ Еміліано Буендіа
45+3’ Йосіп Дрміч
45+5’ Кріс Вуд
81’ Бен Годфрі

Господарі самі вигадали собі проблеми двома безглуздими вилученнями в першому таймі. Буендія вдарив Вествуда ліктем по голові, а Дрміч стрибком двома ногами вперед ледь не покалічив Пітерса.

Норвіч у матчі із двома вилученнями поступився Бернлі

Бернлі встиг скористатися подарунками ще в першому таймі – Вуд красивим ударом через себе відкрив рахунок. Після перерви ганьба Норвіча продовжилася. Центрбек "канарок" Годфрі незграбно зрізав м'яч у власні ворота, оформивши підсумкові 0:2.

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Теги
Англія Відеоновини Норвіч Норвіч Бернлі Бернлі Норвіч - Бернлі
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