toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Розірвати контракт – це була моя ініціатива", – Шиндер розповів, чому покинув Олімпік

20:44 380 Читать на русском
"Розірвати контракт – це була моя ініціатива", – Шиндер розповів, чому покинув Олімпік
Антон Шиндер / ФК Олімпік

Колишній нападник Олімпіка Антон Шиндер розповів, чому розірвав контракт з донецьким клубом.

"Є багато аспектів, чому я покинув Олімпік. Не влаштовувало, що ми тренуємося на штучному полі, крім того, що не отримував достатньо ігрового часу. Сім'я у мене живе в Німеччині. Все в сукупності накопичилося і я прийняв рішення розірвати контракт.

Олімпік та Шиндер розірвали контракт

Розірвати контракт – це була моя ініціатива, я підійшов до головного тренера і ми все обговорили. Це було моє бажання.

Олімпік оголосив про трансфер Валєєва

Що буду робити далі? Дочекаюсь квітня-травня, коли закінчиться чемпіонат, там буде видно. Зараз є деякі ідеї. Важко сказати, де опинюся. Влітку буде все ясно", – передає слова Шиндера Football.ua.

Теги
Трансфери Антон Шиндер Антон Шиндер Олімпік Олімпік Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
    Світ — 28 бер1153 Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
15
год
:
39
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук