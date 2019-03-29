"Розірвати контракт – це була моя ініціатива", – Шиндер розповів, чому покинув Олімпік

Колишній нападник Олімпіка Антон Шиндер розповів, чому розірвав контракт з донецьким клубом.

"Є багато аспектів, чому я покинув Олімпік. Не влаштовувало, що ми тренуємося на штучному полі, крім того, що не отримував достатньо ігрового часу. Сім'я у мене живе в Німеччині. Все в сукупності накопичилося і я прийняв рішення розірвати контракт.

Олімпік та Шиндер розірвали контракт

Розірвати контракт – це була моя ініціатива, я підійшов до головного тренера і ми все обговорили. Це було моє бажання.

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Що буду робити далі? Дочекаюсь квітня-травня, коли закінчиться чемпіонат, там буде видно. Зараз є деякі ідеї. Важко сказати, де опинюся. Влітку буде все ясно", – передає слова Шиндера Football.ua.