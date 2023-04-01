Коли команда Юргена Клоппа їхала назад у Ліверпуль, з ними трапився неприємний випадок. Хулігани у Манчестері напали на клубний автобус та кинули в нього невідомий предмет. Транспортний засіб пошкодили у той час, коли на його борту була команда гостей. Манчестер Сіті повідомив про інцидент і різко засудив дії зловмисників.

"Один із найкращих виступів за останні 7 років": Гвардіола розхвалив Ман Сіті після перемоги над Ліверпулем

"Подібні випадки є абсолютно неприйнятними, і ми рішуче засуджуємо дії відповідальних осіб. Ми всіляко підтримуватимемо розслідування цього інциденту поліцією Великого Манчестера. Крім того, клуб розчарований тим, що сьогодні під час гри почув недоречні вигуки від домашніх уболівальників. Ми шкодуємо про образи, які могли спричинити ці вигуки, і продовжуватимемо працювати з групами вболівальників та офіційними особами обох клубів, щоб викорінити ненависні скандування", – йдеться у заяві Манчестер Сіті.

Наразі відомо, що постраждав тренер Ліверпуля, але його ушкодження несерйозні. Поліція вже розпочала розслідування інциденту.

Манчестер Сіті без варіантів розбив Ліверпуль – Гріліш і Марез у вогні, чемпіон світу змусив забути про Холанда