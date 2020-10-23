Лондонський Тоттенхем не мав проблем із австрійським ЛАСКом у 1-му турі групового етапу Ліги Європи. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Шпори" організували перший гол у ворота австрійців уже на 18-й хвилині: Вінісіус пасом знайшов у штрафному абсолютно вільного Лукаса Моуру, і бразилець спокійно переграв кіпера в ближньому бою.

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Подвоїли перевагу лондонці ще до перерви. Це Андрес Андраде невдало перервав простріл Бейла з правого флангу – автогол. А добив ЛАСК, на лавці запасних якого весь матч просидів Євген Чеберко, Сон Хин Мін. Кореєць на 84-й вискочив віч-на-віч із Шлагером після скидки Вінісіуса й лівою пробив у нижній кут – 3:0.

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