Розгромна поразка Руха U-19 від Мітьюлланда у відеоогляді матчу Юнацької ліги УЄФА – 0:4
8 листопада 22:42 - Читать на русском
У першому поєдинку 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА данський Мітьюлланд розбив Рух (4:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Молодіжна команда Руха без шансів поступилась одноліткам з Мітьюлланда. Ще до середини тайму гості вийшли вперед – Крюгер-Йонсен увірвався у штрафний львів'ян і з лівого флангу прицільно влучив у дальній кут.
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По перерві Іхеаначо подвоїв перевагу данців, а в середині тайму з пенальті оформив дубль. На останніх хвилинах гості добили Рух, залишивши українській команді примарні шанси на загальний успіх.
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