Челсі здобув три очки в матчі проти Бернлі у восьмому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Лондонці тривалий час не могли розв'язати свої проблеми з реалізацією. Матч проти Бернлі почався для команди Почеттіно не найкращим чином.

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Вже на 15 хвилині Одобер вивів свою команду вперед. Втім, до перерви завдяки автоголу Челсі зрівняв. У другому таймі "сині" тричі засмутили господарів поля і здобули важливу перемогу. Варто зазначати, що Почеттіно вирішив поберегти Михайла Мудрика через травму, яку гравець отримав в минулому турі. Український вінгер вийшов на поле лише на 83 хвилині.

Челсі набрав 11 очок і перебуває на 10 сходинці в турнірній таблиці АПЛ. Бернлі з чотирма балами розташувався в зоні вильоту.