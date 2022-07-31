Німецькі клуби дуже рано починають виступи у національному Кубку. Сьогодні відбулись чергові матчі 1/32 фіналу.

Шальке готується повернутися в еліту і розім'явся на Бремері з четвертого дивізіону. "Кнаппен" за тайм відвантажили супернику 4 голи, а по перерві додали ще один.

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Армінія і Борусія М трощили суперників зі ще більшими рахунками – 7:1 та 9:1 відповідно. У складі "жеребців" героєм став Маркус Тюрам, який оформив хет-трик за 36 хвилин. Фрайбургу довелося мучитися 120 хвилин, щоб таки дотиснути Кайзерслаутерн.

Головним невдахою дня виявилася Герта. Берлінці влаштували дику перестрілку з Брауншвейгом, який виступає у другій Бундеслізі. Команди набили одне одному по 4 голи, а потім взялися виконувати пенальті. У лотереї фарт посміхнувся менш статусному клубу – один промах проти двох у Герти.

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