Шахтар розбив ЛНЗ у матчі 24-го туру УПЛ, який відбувся 11 квітня 2025 року. Відео голів та огляд зустрічі ЛНЗ – Шахтар дивіться на "Футбол 24".

Уже на 7-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Судаков класно закинув на правий край штрафного на Бондаренка, який впав, намагаючись обіграти захисника, але зберіг м'яч. Артем після цього віддав у центр, Егіналдо дотепно пропустив, а Марлон Гомес класно пробив у верхній кут.

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Через 4 хвилини рахунок став 0:2 – Марлон обікрав захисника на лівому краю штрафного, прорвався вглиб та прострілив, а від Дайка м'яч опинився у воротах. А на 20-й хвилині бразилець оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після удару Егіналдо. До перерви Момо відквитав один м'яч, але взяття воріт не зарахували через офсайд.

Під кінець зустрічі Яшарі все ж забив гол престижу для ЛНЗ, замкнувши навіс з кутового. Але останнє слово було за Шахтарем – Лассіна Траоре покотив у дальній кут після проходу та передачі від Бондаренка.