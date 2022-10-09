"Ми почали гру з деякими технічними помилками, як і в Лондоні, але цього разу ми не злякалися. Це був неймовірний виступ з точки зору енергії та інтенсивності, технічно ми навіть можемо зробити трохи більше.

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Браїм? Я дійсно щасливий, він сильний гравець, він був єдиним, хто міг створити чисельну перевагу праворуч, оскільки ми були без Салемакерса і Мессіаса. Ми були збалансовані, готувались до гри з м'ячем і без м'яча. Побега грав поруч з Локателлі, всі зіграли добре, сьогодні ми зіграли, як єдине ціле, проти Челсі ми не змогли себе проявити.

Я знаю своїх гравців. Я знав, що вони будуть дуже сильно реагувати після такого розчарування проти Челсі. У мене ніколи не було сумнівів щодо сили моїх гравців і згуртованості цієї групи. Ми всі мотивовані, я хотів би, щоб всі гравці були в строю, але, на жаль, це не так, тому ми повинні продовжувати, тому що наступний місяць є вирішальним в Серії А і Лізі чемпіонів", – цитує Піолі Football Italia.

Завдяки перемозі Мілан розташувався на 3 сходинці турнірної таблиці Серії А, Ювентус залишився восьмим.

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