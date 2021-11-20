--------
Мерсисайдці відкрили рахунок під завісу першого тайму. Це Александер-Арнольд подав зі штрафного, а Садьйо Мане головою спрямував м'яч у кут воріт Ремсдейла.
Повне фіаско Сульшера у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 4:1
Після перерви "червоні" забили ще тричі. Спершу Діогу Жота після перехоплення на замахах прибрав Вайта та голкіпера лондонців і забив у порожні ворота. На 73-й хвилині Мохамед Салах замкнув дальню стійку після прострілу Мане. Добив Арсенал Такумі Мінаміно – японець скористався пасом Александера-Арнольда.
Ліверпуль розгромом завершив вдалі серії Арсенала – Клопп хотів бійки і поставив Артету на місце
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter