Розгром команди Шахова у відеоогляді матчу Рома – Лечче – 4:0

Рома знищила Лечче Шахова в матчі 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рома – Лечче.

Рома відкрила рахунок вже на 13 хвилині, Ундер класно реалізував віч-на-віч після передачі Мхітаряна. Трохи згодом забив і сам Генріх, пробивши голкіперу поміж ніг після пасу Джеко. В другому таймі настала черга боснійського форварда – Едін з другої спроби пробив голкіпера Лечче та зрівнявся за кількістю голів з Вінченцо Монтеллою у складі "вовків". Крапку в матчі поставив Коларов.

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Таким чином, Рома набрала 42 очки та піднялась 5 позицію, Лечче з 25 пунктами залишився поблизу зони вильоту.