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Розгром команди Шахова у відеоогляді матчу Рома – Лечче – 4:0

00:40 56 Читать на русском
Розгром команди Шахова у відеоогляді матчу Рома – Лечче – 4:0
Гравці Роми / твіттер: ФК Рома

Рома знищила Лечче Шахова в матчі 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рома – Лечче.

13’ Дженгіз Ундер
37’ Генріх Мхітарян
70’ Едін Джеко
80’ Александр Коларов
 
13’ Дженгіз Ундер
37’ Генріх Мхітарян
70’ Едін Джеко
80’ Александр Коларов

Рома відкрила рахунок вже на 13 хвилині, Ундер класно реалізував віч-на-віч після передачі Мхітаряна. Трохи згодом забив і сам Генріх, пробивши голкіперу поміж ніг після пасу Джеко. В другому таймі настала черга боснійського форварда – Едін з другої спроби пробив голкіпера Лечче та зрівнявся за кількістю голів з Вінченцо Монтеллою у складі "вовків". Крапку в матчі поставив Коларов.

Шахов не допоміг Лечче уникнути розгрому від Роми, Лаціо на виїзді переграв Дженоа: 25-й тур Серії А, неділя

Таким чином, Рома набрала 42 очки та піднялась 5 позицію, Лечче з 25 пунктами залишився поблизу зони вильоту.

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Лечче Лечче Рома Рома Італія Відеоновини Рома - Лечче
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