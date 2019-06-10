Розглядаємо 3-4 кандидатури на посаду головного тренера Металіста 1925, – Стороженко

Засновник Металіста 1925 Сергій Стороженко розповів про пошуки нового тренера команди.

"По-перше, зазначу, що разом з Горяїновим покинув свій пост і Сергій Ралюченко. Доля Андрія Демченка, Марини Миндарєвої та Юрія Сивухи буде залежати від нового тренера.

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Розглядаємо кандидатури 3-4 тренерів, думаємо над цим питанням. Думаю, вболівальники будуть задоволені.

Всі вони – грамотні фахівці, досить добре відомі футбольній громадськості України. Незважаючи на те, хто з них буде призначений, думаю, вболівальники будуть задоволені. За плечима кожного з кандидатів величезний досвід футбольної та тренерської роботи", – поділився Стороженко в коментарі KharkivToday.

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