"У мене син такий же, як я. Навіть гірший. Страшна людина. Мені дуже важко дається його виховання. Зараз він поїхав на турнір, три дні його немає. Він грає в хокей, все робить проти мене. Постійно. Я – футбол, він – хокей. Хоча я і в хокей граю. Я не люблю 8-й номер, а він спеціально бере 8-й.

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Він робить все, щоб було так, що не я його батько. Не дай бог, що я з ним в Instagram фотку викладу. Він каже: "Я не хочу, щоб знали, що я син Селезньова. Щоб зі мною через це спілкувалися". Але ім'я спочатку треба заробити, а чого соромитися? Можливо, це дитяче.

Грати у футбол він хотів. У ворота встав. Як я його відучував? Розганявся і з 5 метрів бив йому в чоло. А він однаково хотів, каже: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив. І ніс розбивав. Казав: "Чого ж ти не ловиш, воротарю?" – заявив Селезньов у інтерв'ю Футбольному формату.

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