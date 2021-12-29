"Розганявся і з 5 метрів бив йому в чоло": Селезньов не хоче бачити сина у футболі
Нападник Колоса Євген Селезньов зізнався, як відбивав пристрасть сина до футболу.
"У мене син такий же, як я. Навіть гірший. Страшна людина. Мені дуже важко дається його виховання. Зараз він поїхав на турнір, три дні його немає. Він грає в хокей, все робить проти мене. Постійно. Я – футбол, він – хокей. Хоча я і в хокей граю. Я не люблю 8-й номер, а він спеціально бере 8-й.
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Він робить все, щоб було так, що не я його батько. Не дай бог, що я з ним в Instagram фотку викладу. Він каже: "Я не хочу, щоб знали, що я син Селезньова. Щоб зі мною через це спілкувалися". Але ім'я спочатку треба заробити, а чого соромитися? Можливо, це дитяче.
Грати у футбол він хотів. У ворота встав. Як я його відучував? Розганявся і з 5 метрів бив йому в чоло. А він однаково хотів, каже: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив. І ніс розбивав. Казав: "Чого ж ти не ловиш, воротарю?" – заявив Селезньов у інтерв'ю Футбольному формату.
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