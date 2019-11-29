Розенберг залишився без привітань Ібрагімовіча – Мальме скасував звернення скандального шведа після матчу з Динамо

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч не зміг привітати свого колегу з Мальме після прощального матчу.

Після поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи Мальме – Динамо (4:3) господарі організували церемонію прощання з Маркусом Розенбергом, який провів свій останній домашній матч у футболці шведського клубу.

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До привітань також мав долучитись співвітчизник Маркуса – Златан Ібрагімовіч, але працівники клубу скасували трансляцію відеозвернення легенди, повідомляє expressen.se.

Причиною цьому став скандал з придбанням Іброю акцій стокгольмського клубу Хаммарбю, який є принциповим суперником Мальме.

"Це день Маркуса Розенберга, і програма, яка тривала після матчу, це подяка йому за все, що він зробив для Мальме", – прокоментували ситуацію зі зверненням Златана у клубі.

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