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Розенберг залишився без привітань Ібрагімовіча – Мальме скасував звернення скандального шведа після матчу з Динамо

15:10 455 Читать на русском
Розенберг залишився без привітань Ібрагімовіча – Мальме скасував звернення скандального шведа після матчу з Динамо
Златан Ібрагімовіч та Маркус Розенберг / Фото SVT Nyheter

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч не зміг привітати свого колегу з Мальме після прощального матчу.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

Після поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи Мальме – Динамо (4:3) господарі організували церемонію прощання з Маркусом Розенбергом, який провів свій останній домашній матч у футболці шведського клубу.

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До привітань також мав долучитись співвітчизник Маркуса – Златан Ібрагімовіч, але працівники клубу скасували трансляцію відеозвернення легенди, повідомляє expressen.se.

Причиною цьому став скандал з придбанням Іброю акцій стокгольмського клубу Хаммарбю, який є принциповим суперником Мальме.

"Це день Маркуса Розенберга, і програма, яка тривала після матчу, це подяка йому за все, що він зробив для Мальме", – прокоментували ситуацію зі зверненням Златана у клубі.

"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо

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Теги
Мальме Мальме Ліга Європи Маркус Розенберґ Маркус Розенберґ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мальме - Динамо
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