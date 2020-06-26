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Роздягальня Валенсії повстала проти Селадеса – "кажани" за крок від прольоту повз Лігу чемпіонів

13:48 - Читать на русском
Роздягальня Валенсії повстала проти Селадеса – "кажани" за крок від прольоту повз Лігу чемпіонів
Альберт Селадес / EFE

Поразка від Ейбара (0:1) в рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги посилила кризу Валенсії. Іспанська преса з'ясувала, що мікроклімат у левантійській команді впав до мінімуму.

17’ Жоффрей Кондогбія
 
Ельякім Мангала 89’
17’ Жоффрей Кондогбія
89’ Ельякім Мангала

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Після недільного поєдинку проти Осасуни (2:0) у роздягальні посварились керманич Валенсії Альберт Селадес і форвард Максі Гомес. Тренер вирішив покарати зірку відстороненням від занять із першою командою. Це не сподобалося частині гравців, яка звернулася до спортивного директора левантійців з проханням оштрафувати Гомеса фінансово.

Як наслідок, Селадес змушений був повернути нападника до складу, але в матчі проти Ейбара той зіграв лише кілька хвилин під завісу зустрічі. Раніше фахівець встиг побити горщики з оборонцем "кажанів" Муктаром Діакабі.

Наразі Валенсія посідає восьме місце в Прімері, набравши 46 очок. За сім турів до кінця першості підопічні Селадеса вже на 17 пунктів відстають від зони ЛЧ.

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Теги
Іспанія Валенсія Валенсія Максиміліано Максиміліано Гомес Альберт Альберт Селадес Ейбар - Валенсія
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