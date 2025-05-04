Уже кілька тижнів у роздягальні Реала з великою частотою вимовляється ім'я Хабі Алонсо. Як інформує AS, гравці та персонал "бланкос" знають, що наступним наставником команди стане чинний головний тренер Байєра.

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Це вже ні для кого не є секретом, преса пише про це відкрито. Боси Реала хочуть попрощатися з Анчелотті до клубного чемпіонату світу – в цьому випадку команду очолить тимчасовий наставник Сантьяго Соларі. Алонсо ж приступить до своїх обов'язків уже в липні.

Раніше повідомлялося, що Алонсо вже розпочав планування трансферної кампанії Реала.

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