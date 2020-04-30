"Розчарувався в його людських якостях": Юрченко – про екс-тренера Байєра

Півзахисник луганської Зорі Владлен Юрченко розповів про співпрацю з колишнім наставником Байєра Хайко Херрліхом під час виступів за леверкузенський клуб.

"При ньому у мене була травма, я не грав. Я розчарувався в його людських якостях. У клубі всі один одному допомагали. А він говорив одне, а робив інше. По відношенню до всіх.

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У Леверкузені була одна сім'я, так було прийнято. Кого б не брали – дивилися на людські якості. Я за весь час лише один раз з Херрліхом розмовляв. Важко було знайти з ним якийсь контакт", – сказав Юрченко у прямому ефірі на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Владлен розпочав професіональну кар'єру футболіста у Шахтарі у 2010 році. З 2014 по 2018 роки виступав у складі леверкузенського Байєра. Згодом був рік у данському Вайле і повернення у липні 2019-го в УПЛ.

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