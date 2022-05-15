Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не проти, якщо Саутгемптон допоможе зупинити Ліверпуль у боротьбі за трофей АПЛ.

"Звернення до Саутгемптона, як до наступного суперника Ліверпуля? Розбийте Ліверпуль з рахунком 4:0 Великий, великий привілей, який у нас є, полягає в тому, що вдома все у наших руках. Нам не потрібно дивитися ні на що інше, крім самих себе. Ми просто повинні віддати все.

Камбек Зінченка і компанії у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 2:2

Я сказав гравцям: "Не сумуйте сьогодні, тому що ми показали дійсно хорошу гру. Це справедливо у протистоянні з таким суперником, що доля титулу вирішиться в останньому турі, оскільки обидві команди дуже якісні", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті втратив нагоду зберегти відрив від Ліверпуля, розписавши результативну нічию з Вест Хемом (2:2). "Містяни" мають 90 пунктів у активі та 1 незіграний матч, тоді як мерсисайдці з 86 очками мають 2 гри у запасі.

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