toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ройс знову потрапив у лазарет Борусії Д

17:24 - Читать на русском
Ройс знову потрапив у лазарет Борусії Д
Марко Ройс / Фото ФК Kicker

Форвард дортмундської Борусії Марко Ройс не встиг повністю відновитись від попередньої травми, як знову потрапив до рук лікарів.

Ройсу діагностували запалення сухожилля, яке він раніше травмував, повідомляє Kicker.

Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену суму

"На жаль, сухожилля Марко все ще запалене. Він поки не може тренуватися з командою. Важко давати прогноз щодо термінів відновлення. Так зазвичай буває з подібними травмами", – заявив спортивний директор дортмундського клубу Міхаель Цорк.

У минулому розіграші Бундесліги 31-річний Ройс провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, наступний сезон чемпіонату Німеччини планують розпочати 18 вересня.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Карпати визначились з головною кандидатурою на посаду наставника
10:10
4639
Теги
Марко Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук