Ройс знову потрапив у лазарет Борусії Д

Ройсу діагностували запалення сухожилля, яке він раніше травмував, повідомляє Kicker.
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"На жаль, сухожилля Марко все ще запалене. Він поки не може тренуватися з командою. Важко давати прогноз щодо термінів відновлення. Так зазвичай буває з подібними травмами", – заявив спортивний директор дортмундського клубу Міхаель Цорк.
У минулому розіграші Бундесліги 31-річний Ройс провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, наступний сезон чемпіонату Німеччини планують розпочати 18 вересня.
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