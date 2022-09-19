Нападник Борусії Дортмунд і збірної Німеччини уникнув найгіршого. Марко Ройс вибув не на такий тривалий термін.

Форвард травмувався у першому таймі Рурського дербі, яке "джмелі" виграли з рахунком 1:0. Ройс невдало приземлився на ногу і пошкодив гомілкостоп, залишивши поле на ношах.

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Спортивний директор Борусії Себастьян Кель заявив, що травма лідера дортмундців виявилася не такою серйозною, як побоювалися.

"Для нас усіх це був шок. Але я зараз я вже можу дещо пояснити. Ми отримали результати обстеження. Перелому немає, є пошкодження бічної зв'язки гомілкостопу. Це не настільки складно, щоб пропустити чемпіонат світу. Ймовірно, на відновлення Марко знадобиться приблизно 3-4 тижні", – цитує Келя Sport1.

Нагадаємо, 33-річному Ройсу не звикати отримувати пошкодження незадовго до стартів великих турнірів. Через травми Марко не зіграв на ЧС-2014 (тоді Бундестім стала чемпіоном світу) та двох чемпіонатах Європи – у 2016 та 2021 роках.

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