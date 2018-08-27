Ройс забив 100-й гол у Бундеслізі

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Вальядолід – Барселона: Мессі зіграв на жахливому полі, яке здатен перевершити лише стадіон Чорноморець
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Динамо – Аякс: Тен Хаг оголосив футболістів, які прилетять в Київ – Нерес у спискуЛіга чемпіонів — 11:49 288
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Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікендуСвіт — 11:00 1681
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Динамо цікавиться Фегулі, – ЗМІУкраїна — 10:46 1613
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