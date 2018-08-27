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Ройс забив 100-й гол у Бундеслізі

09:43 79 Читать на русском
Ройс забив 100-й гол у Бундеслізі
Марко Ройс / Фото: Twitter Борусії Дортмунд

Хавбек Борусії Дортмунд Марко Ройс забив ювілейний гол у чемпіонаті Німеччини.

Півзахисник дортмундської Борусії Марко Ройс відзначився в матчі стартового туру чемпіонату Німеччини проти РБ Лейпциг.

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Цей гол став 100-м у кар'єрі хавбека в Бундеслізі. Аби дійти до позначки в 100 голів, Ройсу знадобилося 234 гри, повідомляє Goal.com.

Марко Ройс забив 36 у футболці менхенгладбахської Борусії, 64 – виступаючи за "джмелів".

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Борусія Дортмунд - РБ Лейпциг: Неділя 26 серпня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
4 : 1
РБ Лейпциг
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Теги
Борусія Дортмунд - РБ Лейпциг Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Марко Ройс Марко Ройс
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