Ройс: Я хочу, щоб Мессі зіграв проти Борусії Д

Форвард Борусії Д Марко Ройс поділився очікуваннями від матчу 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Я особисто буду радий, якщо Мессі зіграє проти нас. Очевидно, що з ним Барселона сильніша, він найкращий футболіст у світі і має здібності, яких ні в кого немає.

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Важливо, що ми концентруємось на собі. Ми граємо вдома і також маємо хорошу команду", – цитує Ройса sport1.de.

Матч Борусія Д – Барселона відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 22:00 за київським часом.

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