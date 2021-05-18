Ройс відмовився їхати на Євро-2020
Збірна Німеччини не дорахується однієї із зірок на прийдешньому чемпіонаті Європи. Марко Ройс вирішив не брати участь у турнірі.
31-річний півзахисник оголосив у своєму Instagram, що не допоможе Бундестім під час Євро. Таке рішення Ройс мотивував втомою від сезону, що завершується.
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"Після виснажливого, але, зрештою, успішного сезону, я разом з головним тренером збірної вирішив не їхати на чемпіонат Європи. Це рішення було для мене дуже важким, адже я відчуваю гордість, коли мені дозволяють грати за свою країну.
Після дуже складного року для мене особисто я вирішив дати своєму тілу час на відновлення! Я використаю перерву для того, щоб оптимально розпочати новий сезон! Я бажаю Йоахіму Льову і його команді всього найкращого на чемпіонаті Європи. Я буду вболівати за них і тримати кулаки", – написав Ройс.
Нагадаємо, на Євро-2020 Бундестім потрапила в один квартет із Францією, Португалією та Угорщиною. Перший матч запланований на 15-те червня проти чемпіонів світу.
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