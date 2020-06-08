Ройс вибув до кінця сезону – Борусія Д приховала справжній діагноз гравця

Півзахисник дортмундської Борусії Марко Ройс не зможе з'явитись на полі до кінця сезону 2019/20.

Ройс більше не зіграє у поточному сезоні через травму, якої зазнав ще в лютому, інформує Kicker.

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Зазначається, що Марко розірвав сухожилля привідного м'яза в кубковому матчі проти Вердера, що пояснює його довгу відсутність. Цікаво, що Борусія досі не оголосила офіційно про стан гравця, хоча з моменту його пошкодження пройшло 4 місяці замість прогнозованих 4 тижнів.

Зазначимо, що Ройс провів у складі дортмундців 26 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 7 асистів.

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