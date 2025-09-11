Вінгер Лос-Анджелес Гелаксі очолив медіафутбольний клуб Legacy Ballers у німецькій Baller League. Про це він повідомив у своєму Instagram. 34-річний німець поєднає професійну кар'єру з керівництвом медіакоманди.

Ройс і компанія здобули розгромну перемогу 6:2 – визначилися пари півфіналу МЛС

Ройс став одним з найвідоміших президентів ліги, приєднавшись до таких зірок, як Крістоф Крамер, Макс Крузе і Кевін-Принс Боатенг. Baller League – один з найпопулярніших медіафутбольних проектів в Європі, хоча і зіткнувся з критикою з боку професійних клубів через переманювання гравців.

Німецька ліга, заснована Лукасом Подольскі та Матсом Хуммельсом, проводить матчі у форматі 6 на 6 з унікальними правилами: обмеження на дотики до м'яча в кінці гри, голи з дальньої дистанції за два очки, а також пенальті після трьох кутових.

Перший сезон турніру зібрав 13 тисяч глядачів у фіналі, а загальна аудиторія в соцмережах перевищує 900 тисяч підписників.

