Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс перейняв естафету з підкорення вершин у юного голеадора Ерлінга Холанда.

31-річний німець вийшов на перше місце в списку бомбардирів "джмелів" у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер турніру.

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Напередодні Ройс відзначився голом у першому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті (1:2). Тепер у його активі 18 м'ячів за роки виступів у ЛЧ. Ройс випередив переможця премії The Best-2020 Роберта Лєвандовскі (17 голів). Топ-5 бомбардирів дортмундців доповнюють Обамеянг, Холанд і Ян Коллер.

До слова, матч-відповідь 1/4 фіналу між Борусією і "містянами" відбудеться за тиждень, 14 квітня.

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