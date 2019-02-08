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Ройс пропустить гру з Хоффенхаймом

21:36 23 Читать на русском
Ройс пропустить гру з Хоффенхаймом
Марко Ройс / Reuters

Лідер Борусії Д Марко Ройс через ушкодження не допоможе команді у матчі проти Хоффехайма.

Капітан Борусії Д Марко Ройс пропустить домашній матч проти Хоффенхайма у найближчу суботу, повідомляє Goal.com.

Атакуючий півзахисник отримав пошкодження стегна у кубковій грі проти Вердера в цей вівторок. Марко відзначився голом зі штрафного у цьому матчі, однак був замінений вже по перерві.

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Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк в п'ятницю на прес-конференції підтвердив, що Марко має пройти реабілітацію.

"Марко Ройс отримав пошкодження м'язів у вівторок і не зможе зіграти", – повідомив Міхаель Цорк.

Додамо, що Міхаель Цорк проводив прес-конференцію за відсутності Люсьєна Фавра. Головний тренер Борусії Д захворів на грип та не зможе зайняти своє місце на лаві для запасних у грі з Хоффенхайм.

Німеччина21 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Хоффенхайм: Субота 09 лютого 2019

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:
29
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Хоффенхайм
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Теги
Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Міхаель Цорк Борусія Дортмунд - Хоффенхайм
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