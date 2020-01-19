Ройс порівняв Холанда з екс-бомбардиром Борусії Д – він також оформив хет-трик у дебютному матчі

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс прокоментував феєричний дебют Ерлінга Холанда в німецькому клубі.

"Він дуже спокійний, але з амбіціями. Ерлінг неймовірно наполегливо тренується. Свого часу в матчі з Аугсбургом у Бундеслізі дебютував Обамеянг, і він теж забив три м'ячі. Якщо це стане такою ж успішною історією, я буду тільки радий. Ерлінг залишає гарне враження. Він стартував тут просто чудово", – цитує Ройса офіційний сайт Борусії Д.

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Нагадаємо, у вчорашньому матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга Холанд вийшов на заміну на 56 хвилині матчу за рахунку 3:1 на користь суперника "джмелів". У підсумку норвезький вундеркінд забив 3 голи, а його команда перемогла з рахунком 5:3.

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