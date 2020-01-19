toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - ЛЕГІЯ ТРАНСФЕРИ

Ройс порівняв Холанда з екс-бомбардиром Борусії Д – він також оформив хет-трик у дебютному матчі

12:35 864 Читать на русском
Ройс порівняв Холанда з екс-бомбардиром Борусії Д – він також оформив хет-трик у дебютному матчі
Марко Ройс та Ерлінг Холанд / Sportbuzzer

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс прокоментував феєричний дебют Ерлінга Холанда в німецькому клубі.

34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
55’ Флоріан Нідерлехнер
 
Юліан Брандт 49’
Ерлінг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Ерлінг Холанд 71’
Ерлінг Холанд 79’
34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
49’ Юліан Брандт
55’ Флоріан Нідерлехнер
59’ Ерлінг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Ерлінг Холанд
79’ Ерлінг Холанд

"Він дуже спокійний, але з амбіціями. Ерлінг неймовірно наполегливо тренується. Свого часу в матчі з Аугсбургом у Бундеслізі дебютував Обамеянг, і він теж забив три м'ячі. Якщо це стане такою ж успішною історією, я буду тільки радий. Ерлінг залишає гарне враження. Він стартував тут просто чудово", – цитує Ройса офіційний сайт Борусії Д.

Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

Нагадаємо, у вчорашньому матчі 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга Холанд вийшов на заміну на 56 хвилині матчу за рахунку 3:1 на користь суперника "джмелів". У підсумку норвезький вундеркінд забив 3 голи, а його команда перемогла з рахунком 5:3.

Холанд обійдеться Борусії Д під 100 мільйонів – хто найбільше "наварився" на трансфері молодої зірки

blog_ava
Тоттенхем втратив перемогу над Уотфордом через крихітні 10 міліметрів – комп'ютерна графіка моменту вражає
08:00
2746
Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Аугсбург - Борусія Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук