Асист у матчі проти Аугсбурга дозволив капітану "джмелів" досягти гросмейстерської позначки у 100+ голів та 100 результативних передач за клуб.

Райола вибиває для Холанда зарплату в 50 млн євро, але не у Борусії Д

Ройс є вихованцем Борусії, проте Дортмунд не повірив у хлопця відразу. Ройсу довелося відіграти 7 років за Рот Вайсс і Борусію М, перш ніж його повернули на Вестфаленштадіон. У 2012-му "джмелі" віддали Гладбаху 17 млн євро за хавбека і не пошкодували, попри всі травми.

Наразі статистика Ройса за Борусію Д виглядає так – 325 матчів, 142 голи та 100 асистів.

Вольфсбург у матчі з нереалізованим пенальті у меншості поступився Борусії М, Борусія Д здолала Аугсбург