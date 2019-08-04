Ройс: Не потрібно перебільшувати значення перемоги в Суперкубку Німеччини, але ми можемо пишатися собою

Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс поділився емоціями після перемоги в Суперкубку Німеччини над Баварією (2:0).

"Не потрібно перебільшувати значення цієї перемоги, але сьогодні ми можемо пишатися собою.

Це був хороший старт. Всі погоджуються, що звітна гра не є відбитком розкладу сил на наступний сезон, оскільки обидві команди ще на стадії підготовки. Глядачі побачили гідний поєдинок, в якому кожна сторона могла забивати. Баварія також мала прекрасні шанси, але ми спрацювали ефективніше. Тому й перемогли.

Борусія Дортмунд виграла Суперкубок Німеччини, здобувши ефектну перемогу над Баварією

Пако Алькасер володіє неймовірною технікою ударів. Він досі відчуває наслідки своєї травми барселонського періоду, тому минулого сезону грав не дуже багато. Влітку Пако виконав грандіозний обсяг роботи, а сьогодні отримав за це винагороду у вигляді гола.

Новачки? Нам потрібна конкуренція найвищого рівня в складі, оскільки Борусія хоче в усіх турнірах до останнього боротися за титул. Це наша мета", – цитує Марко Ройса портал Sport1.

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