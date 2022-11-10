Півзахисник Борусії Дортмунд Марко Ройс не буде помічником для збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Катарі.

У вересні 33-річний німець зазнав несерйозного пошкодження. Вже через чотири тижні повернувся на поле, відчув біль і знову опинився у лазареті. 5 листопада Ройс зіграв за Борусію, проте гомілкостоп знову почав його турбувати.

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Як повідомляє Sky Sport Deutschland, через проблеми зі здоров'ям Марко все ж пропустить катарський Мундіаль, що стартує за 10 днів. Ганс-Дітер Флік до останнього сподівався, що хавбек відновиться, але він не зможе вийти на поле ще кілька тижнів. За інформацією Патріка Бергера, місце Ройса дістанеться молодому нападнику Юссуфі Мукоко.

Зірці Борусії відверто не щастить. Раніше він через травму пропускав ЧС-2014, на якому Бундестім тріумфувала. Через ідентичну причину Ройс не грав на Євро-2016 та Євро-2020.

Збірна Німеччини стартує на чемпіонаті світу матчем із Японією 23 листопада. У суперниках ще будуть Іспанія та Коста-Рика.

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