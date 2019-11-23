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Ройс: Не розумію, що Борусія Д робила в першому таймі матчу з Падерборном

10:24 74 Читать на русском
Ройс: Не розумію, що Борусія Д робила в першому таймі матчу з Падерборном
Гравці Борусії Дортмунд / фото з відкритих джерел

Півзахисник Борусії Д Марко Ройс прокоментував феєричну нічию в матчі 12-го туру Бундесліги проти Падерборна (3:3).

48’ Джейдон Санчо
84’ Аксель Вітсель
90+2’ Марко Ройс
 
Стрелі Мамба 5’
Стрелі Мамба 37’
Герріт Хольтман 43’
5’ Стрелі Мамба
37’ Стрелі Мамба
43’ Герріт Хольтман
48’ Джейдон Санчо
84’ Аксель Вітсель
90+2’ Марко Ройс

"Ми повинні вибачитися перед усіма на стадіоні за цю виставу. У мене немає пояснення першому тайму. Поняття не маю, що ми там робили. Ми ніколи більше не повинні себе так вести. Соромно.

Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Падерборн – 3:3

Було зрозуміло, що в другому таймі повинна послідувати реакція. Коли ви поступаєтеся (2:3), то кидаєте всі сили в атаку. Мене не хвилює мій гол. Вдома недозволено так грати. Ми поговоримо про це. Гравці несуть відповідальність за те, що відбувається на полі. Ми повинні бути ближче один до одного як команда, атакувати і захищатися разом", – цитує Ройса прес-служба клубу.

Нагадаємо, Борусія Д видала неймовірний камбек, зігравши унічию з Падерборном (3:3), поступаючись впродовж поєдинку в три м'ячі.

Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за тайм

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Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - Падерборн
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