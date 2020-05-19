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Ройс не допоможе Борусії Д в Der Klassiker і ризикує пропустити решту сезону

21:13 20 Читать на русском
Ройс не допоможе Борусії Д в Der Klassiker і ризикує пропустити решту сезону
Марко Ройс / dpa

Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс, найімовірніше, не допоможе "джмелям" під час вирішального відрізку нинішнього сезону.

 

Нападник дортмундців досі не оговтався від травми та навряд чи допоможе Борусії наприкінці розіграшу Бундесліги, повідомляє Bild.

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Ройс не зіграє у дербі проти Баварії у 28-му турі – надважливий поєдинок запланований на 26 травня. Шанси ж зіграти в решті матчів до кінця сезону для нападника теж мінімальні. Ройс травмувався ще взимку. Спочатку очікувалося, що він відновиться від ушкодження привідного м'яза до березня.

У нинішньому сезоні Марко Ройс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Борусія Д за 8 турів до кінця першості відстає від мюнхенської Баварії усього на 4 очки.

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