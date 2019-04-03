Ройс назвав найкращого гравця, з яким грав – несподіваний вибір

Україна — 17:00 276
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Олександрія – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23-го туру УПЛ
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Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та ІбруНідерланди — 16:05 1933
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес КравцяІнтерв’ю — 14:00 1969
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Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізодАнглія — 13:49 2608
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Андріюк назвав одного з організаторів договірного матчу між молодіжними командами Зорі та ДинамоУкраїна — 11:25 2403