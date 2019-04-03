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Ройс назвав найкращого гравця, з яким грав – несподіваний вибір

17:13 122 Читать на русском
Ройс назвав найкращого гравця, з яким грав – несподіваний вибір
Месут Озіл та Марко Ройс

Вінгер Борусії Д Марко Ройс поділився думкою про Месута Озіла, як футболіста.

"Озіл – найкращий з тих, з ким я грав. Він просто відмінно бачить своїх партнерів. Месут постійно віддавав передачі – і в збірній, і в клубі. Він розумний футболіст, я насолоджувався грою в одній команді з ним.

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Шкода, що зараз він трохи здав. Сподіваюся, що він повернеться до своєї найкращої форми і закріпиться в основі Арсеналу", – передає слова Ройса Copa 90.

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Зауважимо, що у поточному сезоні Озіл демонструє не найкращу гру. У 26 матчах в усіх турнірах за Арсенал атакувальний хавбек забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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