Ройс може сенсаційно перейти в Манчестер Юнайтед після 11 років з Дортмундом
Марко Ройс має шанс спробувати свої сили за межами рідної Німеччини.
Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням зірки дортмундської Борусії, інформує інсайдер Крістіан Фальк.
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Агенти Ройса у суботу відвідали манчестерське дербі та встигли зустрітися з головним тренером "дияволів" Еріком Тен Хагом. Контракт 33-річного хавбека з Борусією завершується влітку, тому його можна буде забрати вільним агентом. У Дортмунді Марко заробляє 12 млн євро на рік.
Нагадаємо, Ройс всю клубну кар'єру провів у Німеччині, а за "джмелів" виступає з 2012-го. Півзахисника постійно переслідували важкі травми, які не дають спокою і в нинішньому сезоні – всього 12 матчів (900 хвилин на полі), 3 голи та 4 асисти.
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