Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням зірки дортмундської Борусії, інформує інсайдер Крістіан Фальк.

Манчестер Юнайтед ризикує втратити нову зірку – форвард фанатіє від Роналду і марить Реалом, заради якого нехтує грішми

Агенти Ройса у суботу відвідали манчестерське дербі та встигли зустрітися з головним тренером "дияволів" Еріком Тен Хагом. Контракт 33-річного хавбека з Борусією завершується влітку, тому його можна буде забрати вільним агентом. У Дортмунді Марко заробляє 12 млн євро на рік.

Нагадаємо, Ройс всю клубну кар'єру провів у Німеччині, а за "джмелів" виступає з 2012-го. Півзахисника постійно переслідували важкі травми, які не дають спокою і в нинішньому сезоні – всього 12 матчів (900 хвилин на полі), 3 голи та 4 асисти.

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