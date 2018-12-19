Ройс: Борусія Д заслужила на поразку від Фортуни

Півзахисник Борусії Д Марко Ройс спробував пояснити несподівану поразку від Фортуни (1:2) у матчі 16-го туру Бундесліги.

"Нам не вистачило бажання перемогти в цій грі.

Борусія Д сенсаційно програла Фортуні: 16 тур Бундесліги, матчі вівторка

Чесно кажучи, ми заслужили цю поразку, тому що доклали недостатньо зусиль для іншого результату", – цитує Ройса AFP.

Нагадаємо, фіаско у матчі з Фортуною стало першою поразкою дортмундської Борусії у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини.

Незважаючи на втрату очок, Борусія продовжує очолювати турнірну таблицю Бундесліги, маючи в активі 39 пунктів.

Ройс може перебратись в чемпіонат Іспанії