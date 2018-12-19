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Ройс: Борусія Д заслужила на поразку від Фортуни

09:54 230 Читать на русском
Ройс: Борусія Д заслужила на поразку від Фортуни
Марко Ройс / Фото ФК Борусія Д

Півзахисник Борусії Д Марко Ройс спробував пояснити несподівану поразку від Фортуни (1:2) у матчі 16-го туру Бундесліги.

"Нам не вистачило бажання перемогти в цій грі.

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Чесно кажучи, ми заслужили цю поразку, тому що доклали недостатньо зусиль для іншого результату", – цитує Ройса AFP.

Нагадаємо, фіаско у матчі з Фортуною стало першою поразкою дортмундської Борусії у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини.

Незважаючи на втрату очок, Борусія продовжує очолювати турнірну таблицю Бундесліги, маючи в активі 39 пунктів.

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Німеччина16 турЕСПРІ-Арена (Дюсельдорф)

Фортуна - Борусія Дортмунд: Вівторок 18 грудня 2018

Фортуна
Матч завершено
2 : 1
Борусія Дортмунд
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Теги
Німеччина Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Фортуна - Борусія Дортмунд
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