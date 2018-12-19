Ройс: Борусія Д заслужила на поразку від Фортуни

Англія — 12:28 525
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Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче – турки все ще цікавляться українцем
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Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренеромАнглія — 11:35 4119
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Коноплянка опинився поза топ-100 гравців у Німеччині – стала відома трансферна вартість українцяНімеччина — 11:27 1086
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"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегербер, першої жінки із Золотим м'ячемОвертайм — 11:00 1785
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Роналду продає будинок в Манчестері – помешкання оцінюється у кругленьку сумуАнглія — 10:32 971
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