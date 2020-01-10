Ройс – про Холанда: З часів Лєвандовскі в Борусії Д не було такого гравця

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс поділився думкою про трансфер форварда Ерлінга Холанда.

"Холанд – дуже відкрита людина, тому йому буде легше познайомитися з усіма ближче. Зараз його головне завдання – набрати форму, на це піде якийсь час. Він дасть нам додаткові варіанти і стилі гри.

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Я думаю, що з часів Роберта Лєвандовскі у нас не було такого типу гравця. Він дозволить нам грати більш гнучко і реагувати на ситуації, які будуть виникати впродовж матчів. Ми повинні правильно на нього впливати, використовувати його сильні сторони. Це все з'явиться з часом", – цитує Ройса Sky Sports in Germany.

Нагадаємо, нещодавно Холанд перейшов у Борусію з австрійського Зальцбурга. У нинішньому сезоні Ерлінг забив 28 м'ячів і віддав 7 результативних передач в 22 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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