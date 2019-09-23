Рой Кін знищив Манчестер Юнайтед за провал із Вест Хемом

Екс-капітан англійського Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував нове покоління "червоних дияволів" після поразки від лондонського Вест Хема (0:2) в рамках 6-го туру АПЛ.

"Навіть не знаю, з чого почати. Я шокований та засмучений тим, наскільки погано вони грали проти Вест Хема.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Можна програти у футболі, але все в грі Юнайтед – мляве, без якості та бажання, немає ні майстерності, ні лідерів, ні характеру. Жахливо, наскільки низько вони опустилися", – розповів ірландець в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що напередодні Манчестер Юнайтед фактично без шансів поступився "молоткам" на виїзді. Лондонці забили два м'ячі без відповіді зусиллями Ярмоленка та Крессвелла. Після звітного поєдинку манкуніанці опустилися на 8-му сходинку Прем'єр-ліги.

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