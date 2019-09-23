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Рой Кін знищив Манчестер Юнайтед за провал із Вест Хемом

12:35 1465 Читать на русском
Рой Кін знищив Манчестер Юнайтед за провал із Вест Хемом
Рой Кін / Reuters

Екс-капітан англійського Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував нове покоління "червоних дияволів" після поразки від лондонського Вест Хема (0:2) в рамках 6-го туру АПЛ.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Навіть не знаю, з чого почати. Я шокований та засмучений тим, наскільки погано вони грали проти Вест Хема.

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Можна програти у футболі, але все в грі Юнайтед – мляве, без якості та бажання, немає ні майстерності, ні лідерів, ні характеру. Жахливо, наскільки низько вони опустилися", – розповів ірландець в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що напередодні Манчестер Юнайтед фактично без шансів поступився "молоткам" на виїзді. Лондонці забили два м'ячі без відповіді зусиллями Ярмоленка та Крессвелла. Після звітного поєдинку манкуніанці опустилися на 8-му сходинку Прем'єр-ліги.

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Теги
Англія Вест Хем - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рой Кін Рой Кін
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