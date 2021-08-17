"Хто кращий, Роналду або Мессі? Однозначно Роналду. Кожен день тижня", – відповів Кін у подкасті Гарі Невілла The Overlap.

Роналду та Ювентус готові припинити співпрацю – існує одна перешкода

Нещодавно ветеран ПСЖ Анхель Ді Марія розповів, що Кріштіану Роналду хотів перейти у паризький клуб, але це стало неможливим після підписання французами Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, у португальського форварда ще є чинний контракт з Ювентусом, який розрахований до літа 2022-го.

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