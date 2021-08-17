Рой Кін обрав свого фаворита між Мессі та Роналду
06:00 - Читать на русском
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото AS - Роналду та Ювентус готові припинити співпрацю – існує одна перешкода
Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін відповів на класичне питання.
"Хто кращий, Роналду або Мессі? Однозначно Роналду. Кожен день тижня", – відповів Кін у подкасті Гарі Невілла The Overlap.
Роналду та Ювентус готові припинити співпрацю – існує одна перешкода
Нещодавно ветеран ПСЖ Анхель Ді Марія розповів, що Кріштіану Роналду хотів перейти у паризький клуб, але це стало неможливим після підписання французами Ліонеля Мессі.
Нагадаємо, у португальського форварда ще є чинний контракт з Ювентусом, який розрахований до літа 2022-го.
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