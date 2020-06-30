Рой Кін може очолити пострадянську збірну

Екс-капітан "червоних дияволів" планує відновити тренерську кар'єру.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін отримав пропозицію стати головним тренером збірної Азербайджану, повідомляє видання The Sun.

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48-річний фахівець, який останнім часом працював телевізійним експертом, вже має досвід роботи з національними командами – з 2013 по 2018 роки він був асистентом у збірній Ірландії.

Кін – головний кандидат на вакантну посаду, однак керівництво футбольної федерації Азербайджану наполягає на відповіді протягом наступних 48 годин, оскільки пошук наступника Ніколи Юрчевіча підходить до завершальної стадії.

До слова, англійські ЗМІ відзначають, що відверті коментарі Кіна зробили його одним з найкращих телевізійних експертів, однак екс-капітан манкуніанців як і раніше вважає себе тренером і вже зголоднів за тренерською роботою.

Нагадаємо, першою командою Кіна після завершення кар'єри гравця став Сандерленд, який він очолив у 2006 році і відразу вивів у Чемпіоншип. Згодом була самостійна робота з Іпсвічем і співпраця у статусі асистента зі збірними Ірландії, Іпсвічем та Ноттінгем Форест.

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