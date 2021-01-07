Колишній капітан англійського Манчестер Юнайтед, а нині – телеексперт Рой Кін розкритикував півзахисника Бруну Фернандеша після поразки "червоних дияволів" від Манчестер Сіті (0:2) в рамках Кубка ліги.

"Здобувати трофеї у футболі – нелегка справа. Фернандеша дуже хвалять, віднедавна його порівнюють із гравцями на кшталт Кантона і т. д. Але в цій грі Бруну особливо нічого й не зробив.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Найкращі гравці проявляють себе у великих матчах. Саме це робив Кантона – він здобував трофеї. Нинішньому МЮ таких виконавців бракує. Їм потрібні один-два гравці, потрібен менталітет і впевненість у перемозі в півфіналі, щоб подолати межу", – цитує ірландця Daily Mail.

Нагадаємо, що напередодні Юнайтед програв Манчестер Сіті бій за фінал Кубка ліги. Це четвертий програний півфінал турнірів за часів керівництва командою Уле Гуннара Сульшера.

Манчестер Сіті з Зінченком здолав Манчестер Юнайтед і вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка ліги